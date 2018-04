Rasmus Helveg Petersen er født ind i en politisk familie. Og selvom den tidligere folketingskandidat og minister ellers havde lagt politik på hylden, kiggede han sig selv i øjnene, da hans far Niels Helveg Petersen døde i sommer. Og fandt ud af, at han ikke kan lade være. Med at blande sig altså. Og søndag aften blev han valgt som radikal spidskandidat i Svendborg-Langeland Kredsen.

- Stemmerne fordelte sig med 18-10 i min favør mod Gitte Madsen. Vi fik en afgørelse efter en god og spændende debat. Så jeg er nu nykåret folketingskandidat for Svendborg og Langeland. Og det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, og jeg glæder mig til at komme i gang med det store arbejde, det er.

Sydfyn: Rasmus Helveg er ud af en politisk familie. Hans far har siddet i folketinget. Det samme har hans farfar. Og for den sags skyld har han også selv, samt hans bror. Men for år tilbage trak han sig tilbage. Det var slut med politik.

Og du snuppede spidskandidaturet for næsen af den lokale radikale Gitte Madsen. Hvad sagde hun til det?

- Det var jo en ærlig og redelig politisk debat, vi havde, og så må folk jo stemme, og det er jo de regler, man stiller op efter. Og der skal jo falde en afgørelse, og det er naturligvis aldrig sjovt at tabe, men det må du næsten tale med hende om. Jeg kan bare sige, at for mig var det meget vigtigt at vinde denne kreds.

“ Da min far døde for et lille år siden (...) spurgte jeg mig selv, hvad det egentligt er, jeg gerne vil (...) Jeg kiggede mig selv i øjnene og blev enig med mig selv om, at jeg ville tilbage til politik. Det er jeg ikke færdig med. Rasmus Helveg Petersen, kandidat for Radikale Venstre

Du er jo allerede kandidat i Odensekredsen, hvorfor så også Svendborg-Langeland kredsen?

- Jeg vil rigtig gerne lave et fynsk kandidatur, og ikke kun Odense eller kun Svendborg. Jeg vil gerne repræsentere hele Fyn i både den politik, jeg lægger frem - og hvis jeg bliver valgt - som folketingsmedlem.

Hvorfor?

- Fordi jeg synes, at Fyn både har styrker og udfordringer, og nogle af styrkerne ligger i Odense og nogle af udfordringerne ligger på Langeland. Og jeg synes, man skal se på det hele på én gang. På den måde er Fyn på en måde et komprimeret Danmark, hvor vi både har den rivende udvikling, der sker omkring universitetet i Odense og det store hospital, og så har du omvendt hele landudfordringerne, der ligger omkring eksempelvis Langeland og andre steder med fraflytning og udfordringer med at få det hele til at hænge sammen. Så jeg synes, man skal balancere styrker og svagheder op mod hinanden og lave en samlet fynsk politik.

Du har jo tidligere været stillet op og valgt til folketinget i Holbæk, og du bor i København, så hvorfor nu Fyn?

- Min tilknytning til Langeland især er meget stærk. Både min far og min mor er jo opvokset på Fyn ligesom mine bedsteforældre, og jeg er altid kommet meget på Langeland og på Svendborgegnen. Og så vil jeg sige, at for en radikal at få Langeland-Svendborg kredsen, er det lidt nostalgisk. Den har ikke været repræsenteret radikalt i Folketinget siden min farfar blev valgt på Langeland i 1968. Men det har jo altid været en radikal bastion, hvor nogle af de store radikale kæmper har været valgt. Det er jo både Edvard Brandes (som var med til at grundlægge Radikale Venstre i 1905, red.) og P. Munk (Peter Rochegune Munch, red.) ikke mindst. Og så har jeg familie på Langeland, og jeg er altid kommet på Langeland, interesserer mig for, og jeg elsker simpelthen Langeland og det sydfynske i det hele taget og dermed også Svendborg.

Så det er årsagen til, at du nu er stillet op på Fyn?

- Ja, man kan sige, hvad har det med politik at gøre. Og der vil jeg sige, der skal også være noget hjerte i politik, og jeg er meget stolt over at få lov til at repræsentere Svendborg og Langeland.

Du har for år tilbage været i folketinget, og du var også minister i en periode. Hvorfor går du ind i politik igen?

- Det er svært at lade være, når man som jeg er politisk interesseret og gerne vil påvirke. Og da min far døde for et lille år siden i Odense - i juni sidste år - spurgte jeg mig selv, hvad det egentligt er, jeg gerne vil. Jeg har jo en dejlig stilling som direktør i Det Danske Institut for Partier og Demokrati. Men jeg kiggede mig selv i øjnene og blev enig med mig selv om, at jeg ville tilbage til politik. Det er jeg ikke færdig med, og jeg har en masse, som jeg tror, jeg kan byde på, og som jeg har lyst til at byde på. Det er meget stærkt i mig, at jeg gerne vil blande mig. Vi skal forandre verden, og jeg kan ikke forlange, at andre gør det, så jeg må selv prøve.

Du bor i København, hvordan vil vi kunne mærke, at du er sydfynsk kandidat?

- Jeg kommer til at komme her mere nu, og det er klart, at når valgkampen går i gang, kommer jeg til at føre den fra huset i Tullebølle, som min farfar købte i 1968, og som min far derefter overtog, og som nu ejes af min stedmor. Det er et stråtækt bindingsværkshus - et gammelt husmandssted - der ligger i Tullebølle, der altid har været familiens base. Og det har altid været et mødested for radikale, hvor man har holdt diskussioner og træf, og det kommer jeg også til at gøre igen for Fyns og Langelands radikale.

Og vel især når valgkampen går i gang. Men hvornår kommer valget?

- Det kommer vel først om et år. Jeg tror ikke, der er noget vundet for regeringen ved at udskrive valg med de nuværende meningsmålinger. Så mon ikke de venter så lang tid som muligt? Det tror jeg.

Hvad får vi ud af, at du nu repræsenterer Sydfyn, i fald du får en plads i Folketinget?

- Det er vigtigt at have en lokal repræsentant, der kan løfte lokale sager. Det har jeg altid været meget opmærksom på; altså at man ikke bare er nationalt valgt, men at man sørme også repræsenterer et område, og det vil sige, at de lokale sager, eksempelvis om infrastruktur eller bevarelse af fødeafdelingen på Svendborg Sygehus, det er sager, jeg tager på mig og vil slås for.

Din indflydelse afhænger jo også af, om Radikale Venstre kommer i regering efter næste folketingsvalg? Gør I det?

- Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Jeg synes, der er langt fra Socialdemokratiet over til Radikale Venstre. Men hvorom alting er, går jeg nu efter en folketingspost, og derfra kan man også løfte sager.

I kan jo ikke selv vælge jeres udvalgsposter i folketinget - men hvis nu der var frit valg, hvor ville du så lægge dine kræfter?

- Jeg er interesseret i den grønne omstilling, klima og energi. Jeg er interesseret i socialpolitik og vil gerne gøre en forskel der, det synes jeg, der er brug for, fordi vi ikke er gode nok til at se folk som hele mennesker.