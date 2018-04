Middelfart: Det skyder op med nye boliger i Middelfart i øjeblikket. Få uger efter, at Boligforeningen Lillebælt tog første spadestik til 20 nye lejligheder på den tidligere taxa-grund, er den lokale tæppemand fra Røjle Hans Benzon gået i gang med at rydde det ledige jordstykke mellem Teglværksgade og Fakta for at opføre en boligblok med 15 ældrevenlige lejligheder. De 1170 etagemeter fordeles på boligstørrelser fra 60 til 100 kvadratmeter og forventes at stå klar til udlejning næste sommer.

- Vi kunne egentlig være blevet færdige et halvt år før, hvis der ikke havde været så lang ventetid på betonelementer, som der er i øjeblikket, fortæller arkitekt Lars Bøtker. Han forklarer, at byggeriet kommer til at minde meget om det lige ved siden af i nummer 21, som Hans Benzon fik opført for 12 år siden.

Det kommer til at fremstå med røde facadesten og altaner mod både Teglværksgade og Fakta samt to elevatortårne.

Hvad huslejen lander på, ligger ikke fast endnu.

Hans Benzons ejendomsselskab Benco Invest ApS har købt jorden af Købmandsstandens Finansierings Institut. Og der var rift om den, for også det almennyttige boligselskab Civica har ligget i forhandlinger med KFI om at overtage de 1980 kvadratmeter.