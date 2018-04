Røjleskov: Den står på fugletur for de morgenduelige lørdag 5. maj klokken 6. Her mødes deltagere på p-pladsen foran Røjleskov Kulturhus. Herfra går man i samlet flok med tidligere skoleleder Erik Busk som fugleekspert. Erik Busk har på sine utallige cykelture registreret 59 arter på Røjlehalvøen, så det vil med garanti blive en spændende tur. Man skal også nyde den smukke udsigt fra Catrinebjerg og det hvide anemonetæppe i skoven. Turen vil vare to timer, og man slutter af med morgenkaffe i kulturhuset. Turen er tilrettelagt af bestyrelsen for Røjleskov Kulturhus og Erik Busk. /EXP