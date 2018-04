Da museumsinspektør og cand. mag. i historie Geese Friis Hansen, Langelands Museum, blev bedt om at stå bag museets udstilling om svenskerne på Langeland 1657-1659, var det ikke tilfældigt.

Tidligere, som ansat ved Østfyns Museer, var hun med til at skabe en udstilling på Nyborg Slot om det afgørende store slag ved Hjulby den 14. november 1659, dengang den danske hær og dens hollandske og polske allierede endelig fik givet svenskerne tærsk.