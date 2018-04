Ny udstilling på Langelands Museum om Langeland under Karl Gustav-krigene (1657-59), som efterlod øen plyndret for alt.

Uden for Skandinavien kan vi godt lide at omtale vore norske og svenske naboer som broderfolk. Men inden for landets grænser har det været så som så med samhørigheden under foldbold-udråb som "Hissa hussa hejsads- nu ska' svensken ha da da" eller som Københavner-vitsen "Hold byen ren - følg en svensker til færgen". Langelands Museums særudstilling "...som tyrker og uchristne" kommer nok ikke til at fremme broderskabet. "...som tyrkere og uchristne..." Langelands Museum, Østergade 25, Rudkøbing: "... som tyrkere og uchristne" - udstilling om svenskerne på Langeland 1658-59.



Åbnes torsdag den 26. april klokken 14.00 af Charlotte Steensen-Leth, Steensgaard og Michael Schou-Hansen, der stammer fra Mariendal.



Gratis adgang Sådan historisk set. Igennem 250 år fra 1523 til 1814 var svenskere og danskere på nakken af hinanden i ikke færre end 11 krige. Museets udstilling koncentrerer sig om de to, der involverede Langeland, nemlig første og anden Karl Gustav-krig i årene 1657-1660.

Krigerkongen Karl

For Karl X Gustav, med rette kaldet Krigerkongen, (født den 8. november 1622, død den 13. februar 1660) og hans svenske hær af brutale lejesoldater efterlod den 19. november 1659 et forarmet Langeland efter et halvt års mareridt med død og ødelæggelse, plyndringer, tortur og voldtægter. Museumsinspektør og historiker Geese Friis Hansen og hendes kreative makker, Jørgen Eisner, begge Langelands Museum, starter dog deres historiske fortælling to og et halvt år tidligere. Under Første Carl Gustav-krig, der udløstes af et forfejlet dansk angreb på svenskekongens hær. Danske kong Frederik III var godt sur over, at svenskerne i årene forinden havde fået fingrene i Halland og derfor kontrollerede en del af Øresund, og troede, at han havde fordel af, at svenskerne på det tidspunkt netop havde angrebet Polen. Men han forregnede sig.

Over isen fra Spodsbjerg

I denne krig spiller Langeland en ikke ubetydelig rolle, skønt den svenske konge faktisk kun var på øen i under et halvt døgn, hans soldater et par dage. Verdenshistorisk og krigshistorisk har den 6. februar 1658 imidlertid en slags særstatus. Måske ikke helt på niveau med Hannibal og hans hær med 37 elefanter, der blev ført over alperne under 2. puniske krig. Men efter først at have ført sin hær over det tilfrosne Lillebælt, hvorom anekdoterne går, at kongens jagtslæde gik gennem isen - måske sammen med statskassen og i øvrigt med yderligere hundrede heste og ryttere, tog kongen den dramatiske og ganske risikable beslutning også at vandre over isen fra Spodsbjerg på Langeland til Lolland - en meget længere tur end over Lillebælt. - Et par temperaturgrader mere og verdenshistorien havde set helt anderledes ud, funderer Geese Friis Hansen. Måske havde Danmark da stadig haft Skåne, Halland og Blekinge?

Roskildefreden

Men isen bar, og turen til Lolland gik godt. For svenskerne og den tusindtallige hær med heste og oppakning, medfølgende familier, håndværkere etc. Absolut ikke for danskerne, der led et frygteligt nederlag og måtte bide den ydmygelse i sig at en tredjedel af det forhenværende danske rige nu tilhørte svensken. Roskildefreden, som på museet er projiceret op i stor størrelse, varede dog ikke længe. Karl Gustav havde fortrudt, at han ikke tog hele Danmark, nu han var i gang. Så han lånte en ordentlig bunke penge (300.000 rigsdaler, værdi i dag ukendt, men stort, meget stort) af Corfitz Ulfeldt, som til gengæld fik Langeland og Tranekær Slot som pant, og så var Karl Gustav klar til krig igen, og i august 1658 går han og hæren i land på Sjælland. København og Sjælland ligger snart i ruiner, og i marts 1659 var han klar til at invadere Langeland igen.

Krigskommisæren fra Steensgaard