Strib: Emma Braun, Magnus Larsen og Freja Jeppesen fra Strib Skole er med i opløbet til at vinde titlen som "Årets Unge Forsker" ved Danmarks største talentkonkurrence inden for naturvidenskab.

Deres projekt "Intrude" går ud på at farve tøj uden brug af kemikalier. De kemikalier, man normalt bruger til indfarvning af tøj, kan være usunde for huden. Derfor har eleverne forsøgt sig med at farve tøj med for eksempel rødbeder og gurkemeje.

Udover æren ved talentkonkurrencen er der kontante præmier for over 300.000 kroner, rejser til internationale konkurrencer og en række sponsorpræmier på spil.

- Det har været et super spændende forløb. Vi var mega spændte, da vi tog til semifinalen i Aalborg. Dér mødte vi en masse andre elever med spændende ideer. Jeg er sikker på, vi også bliver nervøse, når vi kommer til Forum, fortæller Magnus Larsen.