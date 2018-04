Assens: Jehovas Vidners rigssal på Vagtelvænget i Assens har haft indbrud. Rigssalen er under renovering, så det er værktøj, blandt anet en skruemaskine og en rundsav, tyven er gået efter. Gerningsmanden er kommet ind ved at sparke en plade, der var for et vindue i døren ind. /liw