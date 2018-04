Carina Truelsen var søndag med til at åbne dørene for østfyns nye baby- og børnebazar, der kommer igen til efteråret.

Langeskov: Det handlede om at passe på, hvor man gik, da Langeskov Hallen lagde gulv til loppemarkedet "Østfyns Største Baby- og Børnebazar", der for første gang åbnede søndag klokken 10.00. Både fordi der var mange børn, der skulle have nyt tøj og legetøj, men også fordi der var mange boder og handlende søndag formiddag. Idémageren bag var Carina Truelsen, der i mange år har kørt en genbrugsbazar i Aunslev.

- Jeg fik en søn sidste år, og så var der bare en masse, der spurgte, om man ikke kunne lave en bazar for babyting, fortæller Carina Truelsen, der gik i gang med de indledende forberedelser i januar.

Tilladelserne skulle på plads, og der skulle folk bag standene.

- Vi har haft rygende travlt. Der er delt flere tusinde flyers ud, vi har snakket med kræmmere og erhvervsfolk, der kunne være interesseret i at have en stand, fortæller Carina Truelsen.

- Det var vigtigt for os at holde priserne på standene helt i bund, så folk ikke så sig nødsaget til at hæve priserne på varerne, for at det kunne betale sig at være her, fortsætter Carina Truelsen og uddyber, at en stand koster mellem 250 og 600 kroner alt efter størrelsen.