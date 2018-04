Svendborg: De var oppe at toppes, flasker smadrede, og politiet fik det stoppet.

Sådan lyder den helt korte version af et opgør i Svendborgs natteliv natten til søndag. Politikommissær Milan Holck Nielsen fortæller, at 8-10 unge var i strid over et eller andet ved Møllergade og Ørkildsgade klokken 02.45, og det var i den forbindelse, at nogen af urostifterne kastede med flasker. Ingen kom dog tilsyneladende til skade, og en patrulje fik balladen stoppet, oplyser politikommissæren.

- Vi fik bragt det til ophør, siger han. (catj)