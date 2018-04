Middelfart: 450 unge fodboldspillere, fordelt på 35 hold fra Fyn og Jylland, havde en fantastisk dag lørdag, da de deltog i Para Sports forårsstævne, som fandt sted i Middelfart.

Den lokale fodboldklub MG&BK havde tre hold med ved stævnet, hvor klubbens A-hold går videre og skal deltage i mesterskaberne, der finder sted til maj på Sjælland, hvor det gælder guld.

Det var første gang, at MG&BK United (handicapafdelingen) var medarrangør af et Para Sport-stævne. 11 dommere sørgerede for, at alle kampe blev afviklet i bedste Fair Play stil. Blot to ud af de 450 spillere måtte have en alvorssnak med dommeren - nogen vil bare ikke tabe eller også var det solstik? Alle de øvrige kampe bød på flot og engageret fodbold, hvor der blev sat fokus på "en gode assist" og fodbold som det holdspil, det er.

Efter hver kamp skulle dommeren spotte en spiller, der havde gjort sig positivt bemærket som en god holdspiller - og så ventede der en lille præmie. Der kunne vælges mellem t-shirts doneret af bysbarnet Christian Eriksen, gavekort til en burger eller kolde sodavand. Sulten kunne også stilles i cafeen eller i det opstillede telt ved banerne. /EXP