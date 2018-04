demensboliger

Behovet for demensboliger er stigende, og derfor vælger politikerne at etablere 14 frem for de 10 planlagte på Stævnhøj. Det koster ekstra millioner i drift, men dækker behovet, konstaterer borgmesteren.

Taulov: Der skal opføres 14 nye plejeboliger ved Stævnhøj. Det er fire mere, end politikerne oprindeligt har vedtaget, men boligerne kan etableres for de 4,8 mio. kroner, der allerede er afsat til projektet.

- Og vi kan se, at behovet for plejeboliger i stadig højere grad handler om demente. Derfor målrettes boligerne det, og vi finder de ekstra midler, der er ved, at en plejebolig er til demente, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Behov for demensboliger stiger Plejecentret Stævnhøj i Taulov har i dag 36 plejeboliger blandt andet til borgere med demens.Byrådet ønsker at opføre et nyt afsnit ved Stævnhøj med plads til 14 demensboliger.



Der er i dag to demensplejecentre i Fredericia Kommune.



Rosenlunden har 23 boliger til demente, mens Madsby demensplejecenter har 14 pladser til demente.



Der er desuden plejeboliger til demente på Øster Elkjær og Hybyhus Plejecenter.



I ansøgningerne til plejebolig ses der en tydelig tendens til, at flere ønsker en decideret demensbolig.

Beslutningen er godkendt af økonomiudvalget på anbefaling fra senior- og handicapudvalget, som på baggrund af kommunens ventelister til plejebolig havde ønsket at få udvidet antallet af plejeboliger til 14.

Boligerne etableres i tilknytning til plejecentret Stævnhøj, og det er Jacob Bjerregaard glad for.

- Der er et rigtig godt fagligt miljø på Stævnhøj, og når demensen sætter ind, så ved man, at det faglige miljø er mere afgørende end geografien og dermed den lokalitet, hvor man tidligere har boet. Derfor har jeg det fint med, at vi laver en stor demensafdeling i Taulov, da vi dermed også tilgodeser vores ønske om at tilgodese hele kommunen med kommunale arbejdspladser, siger Jacob Bjerregaard.

- Kan man kalde det en lokal udgave af udflytning af "statslige" arbejdspladser?

- Det kan man måske godt, men her har det vigtigste argument været, at vi etablerer boligerne ved et i forvejen velfungerende plejecenter, siger Jacob Bjerregaard, som selv har været med på tur rundt i kommunen for at finde den helt rigtige placering af de nye plejeboliger.