Slotsprojekt. Er der ikke tale om urent trav?

Slotsprojektet er i fuld gang. Hvordan kan det forekomme på flere hundrede år gamle fredede huse, borgbygning og fortidsminder? Slots- & Kulturstyrelsen er "bygherrer".

Projektet kræver dispensationer for fredningerne, og hvem giver det? Jo, der gør samme styrelse, altså "bygherren" giver sig selv de nødvendige dispensationer for projektet.

Styrelsen skal dog rådføre sig med Det Særlige Bygningssyn, hvis leder er arkitekt Lars Juel Thiis, som også er formand for samme styrelse. Samme arkitekt Lars Juel Thiis er samtidig ejer og chef for arkitektfirmaet CUBO, som vandt konkurrencen for slotsprojektet!

Ikke nok med det. Det Særlige Bygningssyn har tilknyttet en arkitektprofessor Mogens A. Mogensen, og sjovt nok er han også ansat som konsulent for projektet på arkitekt Lars Juel Thiis` tegnestue.

Fonden Real Danika er også fedtet ind, idet fonden har bevilget 750 millioner kroner til samme Mogens A. Mogensen til et forskningsprojekt. Jeg syntes, at der er et meget alvorlig sammenfald her af velbjærgede inhabile elitære personer.

De forsvarer sig med, at konkurrenceprojektet var indgivet anonymt. Jeg har selv deltaget i flere arkitektkonkurrencer og har derfor erfaring for, hvor let det er at anbringe signaler i projektet, som leder dommerkomiteen på sporet af forfatteren.

Arkitektfirmaet CUBO skulle selvfølgelig have været forment adgang til konkurrencen.