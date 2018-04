Faldsled: Faaborg Rotary Klub har uddelt klubbens initiativpris 2018 på 5000 kroner til Ernst Jørgensen, Faldsled.

Ernst Jørgensen har fået prisen for den ildsjæl, som han er. Ernst Jørgensen er formand for Danske Seniorer i Svanninge. En forening, der har haft en stor medlemsfremgang det seneste par år. Han er også formand for Svanninge Kulturhus, hvor man har stor succes med at lave madcafé. Ofte er der over 100 gæster til disse arrangementer. Ernst Jørgensen brænder for sine ideer, han er slagfærdig og har altid et glimt i øjet og en frisk replik. Derfor blev det Ernst Jørgensen, der fik prisen, begrunder Faaborg Rotary Klub i en pressemeddelelse.

Mange vil sikkert også huske Ernst Jørgensen fra hans tid som medlem af byrådet i daværende Faaborg Kommune for Venstre. Her havde han flere forskellige opgaver, og han nåede at være formand for Social- og Sundhedsudvalget i den sidste del af Faaborgs tid som selvstændig kommune. /EXP