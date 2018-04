Nyborg: Mange nyborgensere har et forhold til Strandvænget, den forhenværende institution på Skaboeshusevej i den nordlige ende af byen, oprindeligt bygget som amtslig forsorgsinstitution og siden flygtningecenter for til sidst at lukke helt. Sidste år solgte ejeren, Region Syddanmark, stedet til det odenseanske byggefirma 5E Byg, der har planer om at bygge boliger på den attraktive grund ved Storebælt.

Stedets nye ejere har allerede luftet nogle af planerne for området, men der er mulighed for at blive endnu klogere, når Nyborg Kommune i maj inviterer til borgermøde om sagen. På mødet vil 5E Byg præsentere skitser og idéer til, hvordan de ønsker at indrette og bebygge området, og borgerne får også mulighed for at komme til orde.

Blandt andet skal de eksisterende bygninger rives ned, mens håbet er, at parken, der er anlagt i området, består. Den har altid været tilgængelig for offentligheden og er med badestrand, grillhytter, dyr og store græsplæner et yndet udflugtsmål for folk i Nyborg.

- Det er byrådets intention, at parken ved Strandvænget skal bevares i sin nuværende udstrækning og med det indhold, der er i dag. De nye ejere er ligeledes interesseret i at respektere parken og dens indhold i forbindelse med planlægningen af den nye bebyggelse, skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse om borgermødet.

Ud over borgermødet er der også andre muligheder for at komme til orde, hvis man har en mening om projektet. Før arbejdet med planerne for området sættes i gang, inviteres kommunen til en åben fordebat, som løber fra 1. maj til og med 29. maj 2018. Her er der mulighed for at ytre sig om den fremtidige udnyttelse af området, og bemærkninger kan sendes til Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune.

Borgermødet om Strandvænget foregår på Bastionen tirsdag 15. maj klokken 19.