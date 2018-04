Debat: Dorthe Lynges frygt er en ulv i fåreklæder

Læserbrev: Det er måske alligevel meget godt, at DFs solorytter, Dorthe Lynge, normalt har et ensidigt fokus på sin anti-integrationsdagsorden, men for en stund er krigen mod islam og indvandrere skiftet ud med en krig mod ulve. Ja, eller mod natur, skulle vi måske bare kalde det.

Ulven bor i Danmark. Sådan er det. I stedet for at være bange, burde vi være interesserede. Lad os forundres, reflektere og oplyse hinanden om dette prægtige og spændende dyr, dets indvirkning på den naturlige balance og mulighederne for naturudvikling.

Ulven har desværre, grundet i historiefortællingen, et ry som en farlig dræber. Tænk bare på Den Lille Rødhætte eller De Tre Små Grise. Det er de fortællinger, som naturelskere og almindeligt velorienterede mennesker skal slås med. På vegne af ikke bare ulven, men på vegne af os alle sammen og hele naturen.

Der er mange dyr, som Dorthe Lynge hellere skulle finde fakler og høtyve frem for at bekæmpe. Mange dyr i den danske natur er langt farligere end ulven: Skovflåten fx. Eller hvad med bierne, Dorthe - skal vi ikke også udrydde dem? Den store flagspætte hærger rundt i de danske skove og hakker i gamle træstammer, så de risikerer at vælte ned i hovedet på folk. Lad os udrydde den.

Der mange dyr, som er langt farligere end ulven. Så kære Dorthe, drop populismen. Hvis du virkelig vil forsvare danske fåreavlere (jeg er selv en af dem), danske familier og skabe tryghed i skoven, så skal du starte med at udrydde Fido (hunde - også de små) og Princess (heste), der er langt farligere. Lad være med at tage børnefortællingerne og bruge dem til at skabe frygt for noget, vi ikke bør frygte.

Ulvens ankomst til Danmark skaber grundlag for en ny og spændende måde at tænke natur på. Ulven skaber grundlag for en mere naturlig økologisk balance. Ulven er mindre farlig og slår færre husdyr ihjel end tumpede menneskers efterladte øldåser i vejkanten, som bliver skåret op og havner i vinterfoderet.

Lad os forundres, lad os lære, lad os være nysgerrige og lad os oplyse. Lad os være ærlige og basere vores debat på fakta.