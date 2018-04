Læserbrev: I avisen den 23. april efterlyser byrådsmedlem Dorthe Ullemose (DF) en større indsats i forbindelse med flagdagen for Danmarks udsendte. De sidste fem år er begivenheden blevet markeret med en flagparade ved Føniksreden på Assistens Kirkegården i Svendborg. Der har været holdt taler. Ikke af en tilfældig borgmester, men af personer som selv har været udsendt og har kunnet relatere sig til veteranernes situation. Efterfølgende har der været serveret et glas vin med mulighed for at udveksle minder.

På trods af annonceringer har jeg ikke bemærket et større fremmøde fra Dorthe Ullemose eller de 300 veteraner i Svendborg. Måske skulle man forsøge at støtte op om det arrangement, der allerede er sat i gang, fremfor at spilde tiden på rådhuset, men det er der selvfølgelig ikke megen politisk profil i.