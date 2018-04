Middelfart: OK Melfars Jonas Gabs var hurtigst over stregen i skovene ved Jægerspris og vandt dermed sit første danske mesterskab i weekenden. Orienteringsløberen var aldeles suveræn i H16 klassen ved DM Ultralang.

Jonas Gabs sejrede i tiden 83,19 minutter. Det var mere end otte minutter hurtigere end Lukas Becker fra Søllerød OK. At sejren blev så overbevisende kom dog lidt bag på Jonas.

- Jeg kunne godt mærke, at jeg var blandt favoritterne. Men at sejren blev så stor, kom bag på mig, bemærkede Jonas Gabs, der ved søndagens stævne desuden vandt sin første individuelle medalje ved et DM.

- Jeg kom ikke så godt af sted, men efter post 8, (af 22 poster, red.) fik jeg rigtig god flyd på mit løb. Jeg kunne mærke, at jeg havde overtaget. Til sidst blev jeg træt, men så tog jeg nogle mere sikre vejvalg, forklarede den storsmilende Jonas Gabs efter mesterskabet.

Jonas Gabs været aldeles suveræn i sin alderklasse i år. Hvis han holder stilen, er han svær at komme uden om i forbindelse med udtagelsen til EM for U16 løbere. Et stævne, der i år afvikles i Bulgarien til sommer. /EXP