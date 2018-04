- Det er for tidligt at snakke om, det vil jeg helst ikke løfte sløret for endnu. Men der bliver kåret en kirsebærminister og en kirsebærdronning - som altid.

- De frivillige er stadig festivalens hjerte, og vi har altid brug for flere, som har lyst til en god oplevelse med at arbejde for festivalen, fortæller formand for foreningen bag festivalen Jens Gantriis.

Opgaverne lyder blandt andet på at stille borde op og sætte dem til side om aftenen, pryde byen med friske blomster, bygge en scene og gøre børnegaden i Trollegade til et sjovt sted at være for børnene. Hvis man melder sig som frivillig får man desuden en t-shirt og en øl- og madbillet til den dag, man har vagt.

Kerteminde: Der er ikke længe til, kirsebærtræerne springer ud, og det betyder også, årets kirsebærfestival står for døren. Men inden byen kan byde de mange gæster velkommen, så mangler folkene bag festivalen frivillige til at hjælpe, skriver de i en pressemeddelelse.

- Vi skal have afklaret, hvem der klarer de forskellige opgaver på festivalen, og des flere frivillige vi er, jo sjovere får vi det. Hvert år håber vi på, at de gamle fra sidste år har lyst til at være med igen, men selvfølgelig også at nye støder til. Uden de frivillige, ingen festival, og vi har masser af opgaver til dem. Hovedsagen er, at vi, udover at få festivalen til at hænge sammen, har det sjovt sammen, og at gæsterne får en god oplevelse, fortæller frivilligkoordinatoren, Annika Aaby, i en pressemeddelelsen.

Formanden for festivalen opfordrer alle, der kunne have interesse i at være frivillig til at dukke op til mødet, den 17. maj fra 19.00 til 21.00 i Kulturhus Fjorden. Man kan også skrive en mail til frivilligkoordinator Annika Aaby Nielsen på annikaaby@gmail.com

At være frivillig på årets Kirsebærfestival forudsætter, at man under festivalen, der finder sted fra fredag den 20. juli kl. 10.00 til søndag den 22. juli kl. 17.00 kan afsætte minimum tre timer til at hjælpe.