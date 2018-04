Middelfart: Elever fra heldagsklasserne på Østre Skole har samlet 101 kilogram skrald på vejene omkring Vejlby, oplyser Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Indsamlingen er en del af Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende indsamling.

- Der går tusind år, inden det er væk, fortæller Dion Maack Ayti om det plastikskrald, som han og de andre elever fra Østre Skoles heldagsklasser har samlet op. At det ikke bare er i Danmark, der er et miljøproblem, er Dion og hans skolekammerater helt bevidst om. Han fortæller, at der bl.a. er store problemer med plastik i havene og fisk, der dør som følge af forurening. - Det er utroligt at man kan samle så meget affald på mindre end to timer, lyder det fra Sebastian Risbroe Elkjær. - Vi er glade for naturen, og vil gerne lære børnene at passe på den, siger Gethe Johannesen, lærer på Østre Skole. I alt har 141.000 børn i Danmark været på vejene for at samle affald.

- Det er klamt med alt det skrald, der ligger, supplerer Elias Lodahl. EXP