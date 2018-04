Marianne Hougaard Larsen, præst for engelsktalende ved Domkirken, og Jesper Hougaard Larsen, præst for flygtninge og indvandrere ved Domkirken, d

Der har den seneste tid været en del fokus på folkekirken i Odense, især domkirken, i Fyens Stiftstidende og på fyens.dk. Ét af de områder, som ikke har været nævnt i de forskellige artikler om domkirken, er arbejdet med og for flygtninge og indvandrere. Ved domkirken er der i alt seks præster tilknyttet - to mænd og fire kvinder. Vi, der begge er præster tilknyttet domkirken og Gråbrødre Klosterkirke, er ansat til især at have fokus på mødet med flygtninge, indvandrere, arbejdstagere og udenlandske studerende. Det foregår i et snart 19-årigt fasttømret samarbejde mellem 23 sogne i Odense samt Odense Valgmenighed i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

Første lørdag i hver måned samles ca. 50 nydanskere og etniske danskere til international gudstjeneste i domkirken med efterfølgende fællesspisning og aktiviteter for børn. Og en onsdag hver måned er der gudstjeneste på engelsk i Gråbrødre Klosterkirke. Ved disse gudstjenester mødes vi på tværs af kirkelig tilhørsforhold, etnisk og kulturel baggrund for at være sammen i en folkekirkelig ramme.

Derudover tilbyder Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde en vifte af aktiviteter i Folkekirkens Hus i Frue Kirkestræde: Sprogcafé tre dage om ugen, international mødregruppe, tværkulturel kvindegruppe, højskoledage, sangeftermiddage, foredrag, udflugter. Og vi præster har mange sjælesorgssamtaler med mennesker fra stort set hele verden.

Det er en stor glæde at være en del af dette arbejde, som på folkekirkelig grund rækker ud til nye mennesker i vores by. Mennesker, som har brug for et ståsted i en verden, hvor mange er rejst fra deres hjem og familie og har brug for et kirkeligt fællesskab, der kan omslutte og inkludere dem. På den måde er Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, dets præster, ansatte og mere end 40 frivillige en vigtig del af domkirkens og hele folkekirken i Odenses arbejde.

I 2017 havde vi ca. 6000 besøgende til vore gudstjenester, kirkelige handlinger og vores aktiviteter i Folkekirkens Hus. Vi har gennem snart 19 år taget det lange træk i mødet med nydanskere. Og vi er stolte af at der findes et godt og solidt samarbejde mellem kirkerne i Odense, sådan at vi sammen kan tage vare på en af vore vigtigste opgaver som kirker og menigheder: at møde mennesker i øjenhøjde og give rum og plads for alle.