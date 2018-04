Integrations-med-meget-mere-minister Inger Støjberg udtaler, at hun har flere idéer og udspil til at gøre det endnu mere surt og endnu sværere at opnå dansk statsborgerskab. Men måske man så i samme åndedrag burde overveje at gøre det endnu lettere for ministre at miste statsborgerskabet? Det hjælper ikke Inger Støjberg at stille sig sexet an, når hovedparten af hendes budskaber er grundlæggende usexede og grundlæggende udanske.

Men alt løser sig selvfølgelig på sigt. Også problemer med støj på linjen.