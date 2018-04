Det er utroligt, at samtlige partier i Folketinget ikke går ind for et forbud mod omskæring af drenge og piger, før de er myndige. En omskæring er jo en lemlæstelse for resten af livet og kan ikke fortrydes.

At jøder og muslimer er imod et forbud skyldes, at de er så fokuserede på deres religion, at de er komplet uimodtagelige for sund fornuft. Når de er så stærke i deres tro, er det uforståeligt, at de ikke kan se, at deres Gud skabte drenge og piger, som de er ved fødslen.

Politikerne er bange for, at jøder og muslimer vil flygte fra Danmark ved et forbud, men så lad dem flygte, vi kan sagtens eksistere uden dem og derved spare mange penge på de offentlige udgifter. Hvad vil politikerne gøre, hvis der pludselig er nogen, der opretter en trosretning, hvor de synes, at børnene har nok i et øre og derfor vil skære det ene øre af barnet?