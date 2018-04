Borgerforslaget om aldersgrænse for omskæring har affødt debatter internt i folketingsgrupperne, og holdningerne er klart nok divergerende.

Det interessante i denne sammenhæng er dog mere argumenterne, som benyttes for og imod. For nu at tage udgangspunkt i et, som skitserer dilemmaets grundsynspunkter: Stine Brix (EL) har følgende kommentar til DR: "Det er en principiel diskussion om helt fundamentale rettigheder. På den ene side har vi barnets ret til at bestemme over sin egen krop, og på den anden side har vi retten til at praktisere sin religion. Det er de to rettigheder, der støder sammen."

Men er det nu også rigtigt? Har barnet en absolut ret til at bestemme over egen krop? Kan et barn lade sig tatovere? Vaccinerer vi ikke vores børn? Der er masser af eksempler på, at forældre tager beslutninger på deres børns vegne som har betydning for deres krop.

Mere interessant bliver dog argumentet om religionsfrihed, som også er grunden til, at forslaget har fået en anmærkning om, at det kan overtræde grundloven. Dette vil jeg dog mene er forkert ene og alene grundet paragraffen, som foreskriver, at intet må læres, som strider mod sædeligheden. Sættes der en aldersgrænse, eller forbydes omskæring helt, er det netop gældende sædelighed.

Mere interessant er, hvem sigter paragraffen mod. Er det ikke netop den enkelte, individets ret til religionsfrihed? Det er den enkelte, som kan udleve sin tro, som man vil under hensyn til lovgivningen. Det har vel aldrig været retten til at pådutte andre sin tro, det ville jo bryde med andre individers religionsfrihed. Gælder dette ikke også barnets ret imod forældre? Og således dækkes også den kristne dåb ind under denne overtrædelse, dog på en mere uskyldig og reversibel måde, end omskæring gør.

Der kan næppe være tvivl om, at hvis der ikke var tale om et ældgammelt religiøst ritual, ville det klart være forbudt jf. straffeloven. Men hvordan håndteres kultur i multikulturelle samfund? Står kulturelle ritualer over den enkeltes frihedsrettigheder, blot fordi de er praktiseret i årtusinder, eller kan de forsvares, blot fordi de har rod i religion?

For engang skyld kan vi se frem til en debat i Folketinget, som er værd at følge, som har større betydning for vores samfund end den gamle trummerum, om hvem som skal have hvad og hvor meget, om det som politik i virkeligheden burde være fyldt meget mere af.