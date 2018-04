Engang var hun hollandsk diplomat på Sri Lanka. I dag har Christine Beelaerts galleri i Asperup. Omdrejningspunktet er, at hun gerne vil inspirere og være noget for andre.

Asperup: Til en klassisk journalistisk historie hører en skarp vinkel. Det giver ikke mening med Christine Beelaerts. Skal historien pege i én bestemt retning, skal det være, at hun flyver i alle mulige retninger. Inspiration og deraf følgende engagement er et brændstof, hun siden barnsben har været i besiddelse af. Kunstner, hjemmegående husmor, lærer, foredragsholder, besøgsven, frivilling hjælper i Café Inga og galleri-ejer. For nu at nævne nogle af de mange gøremål, som den lokalpatriotiske ildsjæl har gang i. For nylig stod hun for åbningen af Humlemagasinets nye udstilling om kejser Wilhelm, fordi hun tilfældigvis lå inde med en kuffert, der havde tilhørt kejseren.

Job på Sri Lanka

Hun har lige været i Holland. Hjemme om man vil. Det er 18 år siden, at hun, i dag 48 år, flyttede til Danmark med sin danske mand, Ole, der er ingeniør. Hjemme definerer hun som steder, hvor hun er omgivet af nære relationer. En gang var hjemme Sri Lanka, hvor hun arbejdede som diplomat på den hollandske ambassade. Tilhører man typen, der er nervøs for pinlig tavshed, behøver man ikke være nervøs for at møde Christine Beelaerts. Mens hun viser rundt i sit galleri De Mispelblom Asperup, veksler hun så hurtigt mellem emnerne, som var hun jonglør med kulørte bolde i luften. Galleriet kan findes på Facebook og er åbent for besøgende.

Mange retninger

Hvilken kunst hun selv har lavet, og hvilken der er lavet af de andre lokale kunstnere, der også udstiller i De Mispelblom, er umiddelbart vanskeligt at spotte. - Jeg har ikke nogen stil. Folk siger, at jeg skal finde én. Jeg vil gerne, men ved ikke, om det lykkes. Jeg håber, jeg bliver lidt mere abstrakt. Omvendt vil jeg også gerne fortælle en historie gennem min kunst. Stilen er at følge sin intuition og tillade sig fordybelsen i de ting, der vækker hendes nysgerrighed. For tiden fascineres hun for eksempel af fugle. De seneste par år har hun forsøgt at få flyvehøjde under galleri De Mispelblom. Pengene er hun aldrig gået efter. Værdien ligger andre steder. - Jeg ønsker at udrette noget, der giver energi. Ikke koster energi.

Hollandsk adel

Christine Beelaerts forfædre tilhørte den hollandske adel. - Engang havde de mange penge, men op til Første Verdenskrig mistede de det meste ved at investere i de russiske jernbaner. Det var godt. Så kunne familien blive normal igen. På vej op ad trappen i sit galleri, vender hun sig om og svarer prompte på et spørgsmål, samtalen har kredset om. - Hvad jeg gerne vil? Jo, jeg vil gerne inspirere og hjælpe andre mennesker. For at være der for sine tre børn, der i dag alle har ramt teenage-muren, var hun i mange år hjemmegående. Grundlæggende er hun optaget af nære relationer. Uanset om det handler om familien eller livet i Båring. - Vi har et utrolig stærkt fællesskab, og det er også nødvendigt. Ellers ender byen med at blive lukket. Vi skal ikke regne med, at udviklingen kommer fra andre end os selv.

Far i kz-lejr