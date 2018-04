Alle kvinder kan være med, og 10 var med, da der første gang var fodbold fitness og andre former for motion i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby.

Nørre Aaby: I sidste uge begyndte 10 kvinder med sund motion og fodboldspillet som den bærende aktivitet på Tusindårslegeparkens kunstgræsbane i Nørre Aaby. Henrik Sørensen fra DBU og DGI stod for træningen under det landsdækkende tema "Bevæg dig for livet"

Hver onsdag fra 19.00 og til 20.30 er der frem over et sundt motionstilbud til alle kvinder over 18 år med fodbold som udgangspunkt, men mange andre aktiviteter kan også komme i spil. Jeanette Johansen og Dorte Gydesen er gruppens koordinatorer og vil hjælpe med at få aktiviteten til at fungere på bedste vis.

Lige inden arrangementet startede overrakte eleverne fra Eisbjerghus Efterskole 5000 kroner. Penge, der er kommet gennem salg på skolens julemarked. (hen)