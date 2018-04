1 / 7

Den gamle Lillebæltsbro lukkes i 20 uger fra og med den 22. maj. Det giver særlige udfordringer for erhvervsdrivende med brede og langsomtkørende køretøjer, som får svært ved at krydse Lillebælt, mens den gamle bro er lukket. Cyklister og toge vil stadig anvende broen under reparationsarbejdet. Foto: Peter Leth-Larsen