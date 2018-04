Det er formentlig det forhold, at drabet på svenske Kim Wall ifølge anklagen ikke alene var nøje planlagt, men at det også indebar grove seksuelle overgreb, at kravet til den 47-årige ubådskaptajn er fængsel på livstid.

FAKTA: To former for indespærring på ubestemt tid Hvis en forbryder ikke er sindssyg eller på anden måde uegnet til straf, kan personen dømmes til indespærring på ubestemt tid på to forskellige måder.



LIVSTID:



* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.



* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.



* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.



* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.



* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.



* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.



* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.



* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.



FORVARING:



* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.



* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.



* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.



* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.



* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.



* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.



* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.



* For øjeblikket afsoner 67 personer en forvaringsdom.



Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Anstalten ved Herstedvester.

På trods af de brutale omstændigheder hører det til de absolutte sjældenheder, at drabssager med et enkelt offer giver livstid.

Gennem de seneste ti år er 14 personer blevet idømt fængsel på livstid, men kun i tre af sagerne har den dømte ikke slået mere end én person ihjel.

Den nyeste af disse sager stammer fra november 2017, da den 49-årige Christian Andersen i Vestre Landsret fik livstid for på brutal vis at have dræbt en veninde, den 54-årige Hanne Pedersen, i hendes hjem ved Videbæk.

I forbindelse med forbrydelsen, der fandt sted nytårsaften 2015-2016, stjal han blandt andet kontanter fra offeret, ligesom han brændte hendes hus af.

Hertil kom, at han allerede en gang tidligere var dømt for et lignede drab.

I en anden sag, der på flere måder minder om ubådssagen, blev den 45-årige førtidspensionist John Knudsen tilbage i 2010 straffet med livstid for gennem 30 timer at have sexmishandlet en fremmed kvinde på sin båd i Haderslev.

Senere kvalte han hende og smed liget i Haderslev Fjord - lænket til en stor blyklods. Foruden drabet blev John Knudsen dømt for besiddelse af store mængder børneporno og for at have forgrebet sig seksuelt på en niårig pige.

Den tredje sag, hvor ét drab udløste livstid, omhandlede morfaren Jørgen Saugsteds nedskydning af sin tidligere svigersøn og dennes advokat i fogedretten i København i september 2014.

Advokat Anders Lindholt mistede livet, mens den sårede svigersøn angiveligt kun overlevede, fordi Saugsted løb tør for ammunition.

Spørgsmålet er nu, om Københavns Byret vil taksere Peter Madsens påståede forbrydelse ligeså hårdt.