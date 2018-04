Juventus var presset og endte med at tabe 0-1 til Napoli, der nu kun er et point efter topholdet i Serie A.

Napoli hentede søndag aften en sen sejr, da holdet var på besøg hos Juventus' tophold i den italienske Serie A i fodbold.

I kampens afsluttende minutter steg Kalidou Koulibaly til vejrs og pandede hårdt bolden i mål efter et hjørnespark.

Målet til 1-0 gav Napoli en ikke ufortjent sejr, og målet sikrer samtidig højspænding i Serie A før de afsluttende fire runder.

Juventus topper stadig ligaen med 85 point, men Napoli er lige efter med 84 point.

Juventus er på papiret stadig på kurs mod klubbens syvende italienske mesterskab på stribe, men klubben mangler blandt andet svære udekampe mod Inter og Roma.

De regerende mestre kom helt skævt ind i kampen mod Napoli og var usikre defensivt.

Det skyldtes formentlig også, at det defensive anker Giorgio Chiellini måtte lade sig udskifte med en skade allerede efter 11 minutters spil.

Ind kom i stedet Stephan Lichtsteiner, der indtog pladsen som højre back, mens Benedikt Höwedes forlod samme plads for at rykke ind i centerforsvaret ved siden at Medhi Benatia.

Juventus vandt i december sidste år 1-0 ude over Napoli i den omvendte kamp.

Gonzalo Higuain scorede ved den lejlighed kampens eneste mål mod sin tidligere klub, som på det tidspunkt var ubesejret i Serie A.

Søndag var Napoli i jægerens rolle, og holdet pressede dygtigt Juventus, der sjældent er blevet så presset på hjemmebane.

Alligevel var Juventus tæt på at komme foran, da Miralem Pjanic efter et kvarter fik et frispark rettet af, så bolden ramte stolpen.

På det efterfølgende hjørnespark endte bolden hos Gonzalo Higuain, der var tæt på at score.

Napoli var også tæt på, da Marek Hamsík brød igennem i venstre side, men hans afslutning gik forbi Gianluigi Buffons mål.

Første halvleg endte uden mål, og Juventus-træner Massimiliano Allegri reagerede i pausen.

Træneren hev topscorer Paulo Dybala ud og satte i stedet fløjspilleren Juan Cuadrado ind.

Det var dog Napoli, der kom bedst i gang med halvlegen, og Marek Hamsík sendte efter 51 minutter bolden i sidenettet.

Kort før tid måtte Gianluigi Buffon parere et farligt indlæg, og det lignede, at Juventus ville hente et enkelt point på en halvskidt dag.

Men så steg Kalidou Koulibaly til vejrs og scorede kampens eneste mål, så mesterskabskampen er helt åben.