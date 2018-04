Skjerns fløjspiller Anders Eggert ser fortsat gode muligheder for at nå i Champions League-semifinalen.

Nantes var foran 28-18 mod Skjern med 12 minutter tilbage af søndagens kvartfinale i håndboldens Champions League.

Det endte dog med et nederlag på 27-33 for Skjern, og den danske slutspurt gør en kæmpe forskel før returopgøret om en uge.

- Ti mål havde nærmest været umuligt. Seks mål har vi chancen for at hente, men vi skal været meget dygtige.

- Nantes var favorit til at vinde inden den første kamp, og det er holdet stadig. Men nu har vi chancen, siger Skjern-fløjen Anders Eggert.

Søndag skal en udsolgt hjemmebane i Skjern sørge for overraskelsen.

- Vi glæder os helt vildt. Det bliver fantastisk med en fyldt arena. Og stadig med mulighed for at nå i Final 4.

- I forvejen er det fantastisk, at vi står i en kvartfinale. Men vi vil kæmpe, alt hvad vi kan, for at komme i Final 4, siger han.

Eggert har prøvet at vinde Champions League med Flensburg-Handewitt, og han mener, at en Skjern-billet til Final 4 næsten vil være lige så stort.

- Det svarer vel til at vinde Champions League med Flensburg. Det ville være fantastisk for dansk håndbold og for Skjern, lyder det fra Eggert.

I starten af kampen mod Nantes var Skjern foran med 3-1 og fulgte med til 5-5.

- Vi syntes egentlig, at vi spillede rigtigt godt fra start af. Vi var bare lidt uheldige og ikke gode nok på vores afslutninger.

- Derfor stod vi med en mærkelig fornemmelse, da vi var bagud med 5-9 og havde fuldstændig styr på dem, forklarer Eggert.

Derefter gik det dog galt for Skjern.

- Så havde de en periode, hvor de spillede godt, og vi blev lidt usikre, smed nogle bolde væk og kom på minus ti.

- Vi kæmpede os tilbage og fik med et nederlag på seks mål et nogenlunde udgangspunkt til returkampen, siger Eggert.