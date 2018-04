En gruppe frivillige syr dyr, som de sender til børneafdelingen ved Odense Universitetshospital. Ambassadøren, Tanja Dines Larsen, er vant til, at hendes egen dreng er indlagt og sikker på, at et trøste-tøjdyr kan gøre en forskel.

- For det er aldrig sjovt eller spændende at være på et sygehus, når man er lille, forklarer hun.

Vi hører flere og flere, der siger, at de faktisk ikke er kede af at skulle ud på sygehuset, for så får de måske en trøstemus. Tanja Dines Larsen, ambassadør for Trøstemus på Fyn.

Tanja Dines Larsen står - foruden de dyr, hun selv laver - for at modtage og levere andres produktioner til OUH.

Trøstemus Konceptet med trøstemus opstod i januar 2017. Det går ud på at strikke, sy og hækle tøjdyr - primært mus - til syge og indlagte børn.Det hele er frivilligt. Tøjdyrene bliver i dag sendt ud til alle de børneafsnit, der er tilknyttet sygehuse i Danmark. Der er 22 administratorer på landsplan, og vil man lave tøjdyr til børnene, er det vigtigt, at man sender til en af dem. På Fyn er det Tanja Dines Larsen, der er administrator. Ifølge gruppens hjemmeside er der til dato blevet lavet 44.874 trøstemus på landsplan.

Det har hun selv oplevet fra nært hold, når hendes nu femårige søn har været indlagt med for lavt blodsukker. Og det har han mange gange.

- Han har egentlig altid været meget indlagt, og det er han stadig. Derfor tænkte jeg, da jeg hørte om det her, at det virkelig kunne gøre en forskel for andre, som er i den situation, siger hun.

Og da Tanja Dines Larsen i forvejen var en hærdet hækler, fandt hun det naturligt at give to hænder med. At gøre noget, som gavnede, når hun alligevel så tit havde nål og garn fremme. Hun tænkte tilbage på sin søns indlæggelser og på, at han selv kunne have haft brug for en trøstemus i de situationer.

- Tit, når man skal indlægges, så er det bare akut afsted. Og så får man ikke alle de ting med sig, som man gerne vil have, for eksempel et sovedyr. Og når man så ligger på sygehuset og kigger ind i væggen og er ked, så kan sådan en trøstemus gøre en forskel. Og det er jo bare en lille ting, siger hun.