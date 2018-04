- Hvis vi satte det rigtigt pres, havde vi nemt ved at erobre boldene fra dem. Og vi havde nemt ved at spille ude foran feltet. Lyngby er i en svær situation og skal bare redde sig, mente Helenius.

- Det er det sværeste som angriber at have så meget tid. Jeg koncentrerede mig i første omgang om at holde farten og tre sekunder før, jeg sparkede havde jeg bestemt mig for, hvordan jeg ville afslutte, forklarede han, der godt kunne mærke Lyngby-spillernes ungdommelighed.

- Jeg spiller mit eget spil nu og bringer jeg noget. Vi skal vinde større og det er en god følelse, at selv om vi ikke spiller vort bedste, så er vi i kontrol. Men jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke fik scoret noget mere, fordi vi havde virkelig muligheden for at vinde med tenniscifre. Men vi vinder og holder nullet og har gjort rent bord i hjemmekampene i puljen, sagde Nicklas Helenius, der ved det andet mål blev spillet fri ved midterlinjen og skulle løbe 55 meter mutters alene ned mod Lyngby-målmand Oskar Snorre.

Kent Nielsen var glad for, at hans spareplan med at have Jeppe Tverskov og Mathias Greve siddende på bænken hele kampen holdt.

- Vi startede med et hold, som vi havde forventninger til kunne vinde kampen, selv om vi også kunne have vundet med andre. Jeg er glad for, at Julius fik en hel kamp og Jens Jakob Thomasen igen fik spillet. Eskesen er ved at finde sig til rette. Han spillede meget disciplineret og gør det godt, når han deltager i noget. Jeg ved, at han kan endnu mere, end det, han viser. Men i hans sted er det vigtigt at vise stabilitet i positionering og defensivt arbejde, sagde træneren.

-Vi er i kontrol. Vi har fem kampe uden nederlag og derfor kan vi ikke stå og være utilfredse med en 3-0-sejr. Men der manglede lidt kommunikation, for vi fik gode arbejdsbetingelser, fik ikke altid udnyttet gunstige situationer og brændte store chancer. Men den her kamp vil vi ikke endevende i morgen, fastslog han.