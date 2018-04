OB's trods alt mere modne hold burde have vundet endnu større over Lyngbys halve U19-bataljon

Han var stresset af de fejl og den fysik, der maste medspillerne nede foran ham og startede med at sparke et hul i den gryende forårsluft, og så var han ligesom i gang. Tyskerne ville have kaldt ham "Ein Fliegenfänger" efter det drop, som han begik efter syv minutter, da Marco Lunds hovedstød blev længere og længere over mod det lange hjørne. Snorre havde hænderne på helt oppe i målhjørnet, men blev bange for målstolpen og tabte kuglen ind i nettet. Her blev der ikke fanget mange fluer.

- Mine spillere leverer en præstation, som jeg ikke andet kan have respekt for. De prøver fra start til slut at spille fodbold, selv om holdet er ungt sat sammen og vi måtte skifte nogle af de relationer, som vi var ved at bygge op så småt. I sådan en situation er de værste hold, vi kan møde Nordsjælland eller OB. Specielt OB der så gode med bolden på hjemmebane.

OB'ernes aggressive start ødelagde det for de unge gæster, der i visse sekvenser viste fin boldomgang men i 80 procent af tiden var statister med et fysisk underskud.

Alligevel burde Troels Kløve have vendt mere op i banen med bolden. I stedet udviklede Casper Nielsen igen til det store trækdyr med intensive løb overalt på banen og saftige tacklinger, der bed. Julius Eskesen fik sin første Superliga-kamp nogensinde fra start og klarede det glimrende med stor disciplin og lagde endda op til Nicklas Helenius' mål til 2-0, hvor Lyngby-spillerne agerede forvirrede høns efter et hjørnespark i OB's felt.

- Jeg så, at Nicklas lå helt fri derinde, og jeg blev meget overrasket over, at hele fire mand gik på mig. Så drejede det sig bare om på en eller anden måde at få bolden over på deres halvdel. Vi var generelt gode til at stresse Lyngby-spillerne. Vi satte noget senior-fysik ind i dag, selv om det vel ikke lige skal komme fra mig og det var en del af vort spil, at vi skulle sætte os på dem fra start, sagde Eskesen, der bestod testen i første kamp fra start.

- Det var udmærket. Jeg brugte meget energi og var godt med i opspillet og lavede en assist. Nu mangler jeg bare at få prikket den ind selv, sagde Eskesen og tænkte på en stor chance efter pausen.

Omvendt misbrugte Anders K. Jacobsen et par gigantiske chancer helt alene med keeper Snorre i det hav af muligheder, som OB ikke helt tog vare på. Faktisk blev alle tre mål til efter en dødbold enten i den ene eller anden ende. Ligegyldigt. Javel. Men med det spilovertag burde der være scoret noget med i åbent spil.

Nicklas Helenius er foreløbig kommet sig over de sværeste måneder i OB og virker befriet og har nu scoret fire mål i de sidste fem kampe.

Sport Fyn havde på forhånd spekuleret på, om Casper Nielsen i løbet af kampen ville sikre sig en advarsel, så han kunne stå over i Sønderjyske på søndag og være klar til første playoff-kamp. Tolv minutter før tid kastede han sig ned i en tackling og fik en advarsel.

- Jeg gik efter at vinde bolden og lukke ham ned. Hvis jeg 100 procent tænkte på at få den advarsel, så havde jeg nok gjort det noget før. Jeg gik efter at tackle lige som alle de andre gange i kampen, forklarede han.

Træner Kent Nielsen sagde det sådan:

- Han var skide irriteret på modstanderen, der kommenterede alting. Jeg tror ikke en skid på det der med, at man skal prøve at springe en kamp over for at hvile eller noget. Uanset kort eller karantæner. Jeg tror ikke en skid på det der. Casper var irriteret, og han skal nok få lov at komme med i bussen til Sønderjylland, sagde træner Kent Nielsen, så Sport Fyn igen troede på det gode i menneskene.