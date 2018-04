Her er det nok på sin plads at tilføje, at præst er jargon blandt vejfolk for de hvide kantpæle, der står med 100 meters afstand imellem langs de danske landeveje. Sådan kaldes de, fordi de med refleksmærker viser vejen for trafikanterne.

Det er ikke forkert at konkludere, at præster er noget udsatte på de midtfynske veje. Adskillige af dem har i vinterens løb fået en på frakken og er kastet ind i rabatten. Måske ramt af en forbipasserende bil.

Men sådan går det ikke helt. Flere hundrede frivillige tog søndag en tørn i naturens tjeneste mange steder i Faaborg-Midtfyn Kommune, og avisen gik med, da omkring 30 børn og voksne finkæmmede vejkanterne i Hillerslev Sogn, for at se, hvad der kom i plasticposerne af mærkelige ting og sager.

Hillerslev: Der er hverken brug for metaldetektorer eller vurderingseksperter for at gøre fund i grøftekanten langs de fynske veje. Øldåser, plasticposer, cigaretskod, flasker og papæsker flyder i det visne græs og ville snart blive skjult, når det hele om et par uger står frodigt og grønt.

- Vi havde fundet en i forvejen, bemærker Karen Hust Lomborg Johansen, da hendes mor, Maiken Petersen, hanker op i præsten. Den er for lang til at være i plasticsækken, så nu begynder de to så småt at spejde efter opsamlingstraileren.

De har gået langs Fåborgvej fra Sallingelunde og har netop passeret Sallinges byskilt. Strækningen er omtrent en kilometer og har allerede fyldt et par sække.

- Vi fyldte en hel sæk bare på et sted. Der lå virkelig meget. Hov, her ligger den anden del af McDonalds-bakken, siger Karen og tager et par lette spring ind i rabatten.

- Vi har været med til affaldsindsamlingen i fire år. Nu er det blevet sådan, at børnene spørger, når det bliver forår, hvornår vi skal ud og samle skrald, siger Maiken Petersen, der bor i Sallinge.

Også i Højrup er familien Ipsen sammen om at gøre landsbyen forårsren. Så meget at Andrea Kjærbo blev shanghajet til at deltage sammen med sønnen Rasmus, da hun afleverede Mathilde og Markus Ipsen, som hun havde passet for sin søster og svoger, Sanna og Claes Ipsen. Claes er med i lokalrådet, der arrangerer affaldsindsamlingen, og som sådan selvskreven til at deltage. Det gør han også gerne.

- Det giver mening og det er med til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet, fastslår han.

Familiens halvtomme plasticsække tyder på, at der ikke flyder med affald i Højrup. På Lykkenssædevej samler Claes en lille hæklet dukke op og lægger den i sækken. Den er snavset, har sikkert ligget i gruset flere måneder og fortæller måske en historie om, hvad der kan tabes ud af en barnevogn.

I den anden ende af sognet, forlyder det, er der fundet et kattekranie. Hvem ved. Måske det sidste af kattens ni liv blev sat til i forsøget på at krydse den befærdede Assensvej i Nybølle.