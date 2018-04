19-årige Julius Eskesen er godt tilfreds med sin startdebut, hvor han assisterede i OB's 3-0-sejr over Lyngby.

Den 19-årige OB-spiller Julius Eskesen fik sin første kamp fra start, da han søndag eftermiddag var med til at slå Lyngby med 3-0.

Det unge talent er sæsonen igennem blevet skiftet ind flere gange, men i søndagens kamp gav OB's cheftræner, Kent Nielsen, ham endelig chancen i startelleveren.

- Det var super rart at starte inde. Det er dejligt, at klubben tror på mig, siger Eskesen.

OB-træneren havde op til kampen valgt at spare Jeppe Tverskov og Mathias Greve for blandt andet at give unge Eskesen mere spilletid:

- Vi er glade for, at Julius fik en hel kamp. Det begynder at ligne noget, og det er vi godt tilfredse med.

Midtbanespilleren havde flere gode aktioner. Eskesen lagde endda op til 2-0-målet og var også ganske tilfreds med sin egen indsats.

- Jeg kom med en masse positiv energi, og jeg synes, at jeg var god i opspillet. Nu mangler jeg bare selv at få prikket bolden ind over målstregen.

Kent Nielsen var også tilfreds med Eskesens præstation:

- Julius var meget disciplineret. Han er ved at finde sig til rette på holdet.

OB har efter søndagens sejr ikke tabt i fem kampe, men trods sejren på 3-0 er der stadig ting, der kan forbedres i holdets spil, mener Nielsen:

- Vi var ikke helt tilfredse med alt i kampen mod Lyngby. Vi ved, at vi kan spille endnu bedre, og vi skal komme hurtigt videre.

Inden OB skal spille playoff om at komme i Europa League-kvalifikationen, har holdet en sidste kamp mod Sønderjyske. Den spilles i Haderslev den 29. april.