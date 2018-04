Over hele landet blev søndagen brugt til at samle skrald ind, præcis som de allerede i mange år har gjort i Aasum. I år blev landsbyens sammenhold belønnet med to containere fra kommunen.

Mens nogle brugte søndag eftermiddag til for første gang i år at lufte plæneklipperen, lagde Poul Lund Poulsen fra Aasum sække og indsamlingsredskaber frem foran Rytterskolen. Det er otte år siden, han første gang tog initiativ til at samle affald langs vejene i landsbyen. - Jeg tror, idéen til indsamlingen kom fra Danmarks Naturfredningsforening, og så greb vi den i Åsum Beboerforening, og nu er det blevet en tradition. Selv om man ikke skal melde sig til, plejer der at komme 20, og vi samler flere hundrede kilo affald ind, siger Poul Lund Poulsen. Affaldsindsamling I Aasum har beboerne samlet affald ind siden 2010.Danmarks Naturfredningsforening har siden 2006 opfordret skoleelever til at indsamle affald, og siden 2013 har den landsdækkende kampagne involveret foreningens afdelinger og samlet ind i byer og parker.



I Aasum og over resten af landet samler affaldsindsamlerne affald i to poser: En til metalaffald og en til alt andet.



I år indsamlede aasumborgerne affald, så det fyldte to containere, plus flere hundrede dåser. Derudover fandt de en frituregryde, en stor gryde med madrester og to dåseøl, der ikke var åbnet.



I alt 25 store som små deltog i indsamlingen. I starten så det knapt så professionelt ud som nu, hvor Odense Kommune for første gang stiller to containere til rådighed. - Vi har ingen problemer med at få folk til at samle ind, men det blev for bøvlet for os at komme af med affaldet på genbrugspladsen, forklarer Poul Lund Poulsen. - Genbrugspladsens opsynsmænd syntes, vi puttede for meget i småt brændbart. Men vi kan jo ikke stå og finsortere halvanden trailerfuld, der er i forvejen er indsamlet gennem frivilligt arbejde. “ Nogle forbipasserende dytter for at vise deres anerkendelse af vores arbejde, mens andre ligefrem standser, ruller ned og roser os. Men der findes også den tredje slags passerende bilister, som ruller vinduet ned og hælder skrald ud, selv om de kan se, vi netop går og samler det op. [i]Jes Wulff-Hansen, beboer og frivillig affaldsindsamler i Aasum[/i]

Vodka og bilsæder

Klokken var få minutter i 14 søndag eftermiddag, da flere personer stimlede sammen fra alle verdenshjørner ved Rytterskolen I Aasum. Jes Wulff-Hansen og hans hustru Karin Lundsgaard kom gående fra deres hus på Ryttervejen. De havde gule trafikveste på hjemmefra. Erfarne affaldsindsamlere ved, at bilerne også kører stærkt gennem landsbyen, selv om der samles ind. - Nogle forbipasserende dytter for at vise deres anerkendelse af vores arbejde, mens andre ligefrem standser, ruller ned og roser os. Men der findes også den tredje slags passerende bilister, som ruller vinduet ned og hælder skrald ud, selv om de kan se, vi netop går og samler det op, siger Jes Wulff-Hansen. Erfarne indsamlere ved, hvor de skal lede efter skraldet. - Staupudevej plejer at være fyldt med skrald, for vejen bruges som genvej, og folk ruller bare vinduet ned og smider affaldet ud, siger Harald Jensen. Han husker en gang indsamlerne fandt 12 tomme flasker af den samme slags polske vodka og morede sig over, at en enkelt chauffør måtte have fået den vane at tømme den samme sted hver gang. En anden gang var det to bilsæder, der dukkede op i grøftekanten.

Belønningen venter