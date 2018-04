Gudme: GOG er suverænt den håndboldklub, der har vundet flest medaljer ved de danske børne- og ungdomsmesterskaber, og i weekenden blev der føjet endnu fire medaljer til den historiske rekordliste.GOG havde i alt syv hold i aktion ved mesterskaberne forskellige steder i landet, og de kom hjem med et sæt guldmedaljer og fire sæt bronzemedaljer.Guldet tog U14-drengene sig af under ledelsen af træner Søren Haagen. Sejre over FIF og ØBG fra Silkeborg samt et nederlag til HF Mors var nok til at sikre DM-titlen ved mesterskaberne i Vallekilde Hørve.Bronzemedaljerne blev vundet af de fælles GOG-Oure-hold i U16-drenge og U18-drenge samt U16-piger, der spillede på hjemmebane i Su'vit Arena i Gudme. Pigeholdet, med ligaspilleren Mark Strandgaard på trænerbænken, tabte lørdagens semifinale til de seneste vindere fra FC Midtjylland, men vandt søndagens bronzekamp over FIF fra Frederiksberg.Den medalje var GOG-formand Niels Kildelund meget glad for.- Det er længe siden, at vi har fået en medalje i U16-piger, så det glæder mig utrolig meget, at vi igen kan få en medalje dér, siger han.