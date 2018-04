golf

- Jeg spillede for 20 år siden og var medlem her. Jeg spillede rigtigt meget en sommer, og så havde jeg ikke tid til at spille mere. Men nu er børnene blevet store, og jeg er klar til at prøve igen, sagde Lene Skøt.

Sådan lød budskabet fra Fredericia Golf Club, da der søndag var Golfens Dag på klubbens veltrimmede baner i Ullerup. Her kunne alle prøve at svinge golfkøllerne, og en af dem var Lene Skøt fra Fredericia.

- Der er potentiale i det slag, lød det opmuntrende til Lene Skøt fra Johan Pedersen. Han var en af 45 frivillige fra golfklubben, som søndag hjalp til ved arrangementet. Han assisterede Lene Skøt rundt på banen.

Lene Skøt og andre golfinteresserede kunne efter dagens anstrengelser booke sig ind på et begynderforløb i Fredericia Golf Club. Det indebærer blandt andet tre måneders gratis prøvemedlemsskab.

Fredericia Golf Clubs udfordring er, at en del af klubbens ældste medlemmer hvert år stopper, og at der ikke i samme grad kommer nye til. Klubben mister netto cirka ti medlemmer om året de sidste par år. Der er nu cirka 900 medlemmer, og golfmanager Martin Libak vil gerne have flere nybegyndere. Der kan typisk være flere veje ind i sporten.

- Det kan være, hvis børnene er flyttet hjemmefra og man som ægtepar skal have en ny hverdag, hvor børnene ikke fylder så meget, siger Martin Libak.

Andre gange ser Martin Libak, at bedsteforældre tager børnebørn med i klubben. Bliver børnene bidt af sporten, kan forældrene måske lokkes med. Og så har man en rigtig golffamilie.

- Alle begyndere kan komme ind på et begynderhold med vores pro-træner Jan Frej. Her kan man lære de basale teknikker, for ellers får man ikke glæde af sporten, siger Martin Libak.

I 2018 er der lagt ti forskellige begynderhold i kalenderen.