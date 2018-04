affaldsindsamling

Han er formand for Grundejerforeningen Ryeshøj og med til at organisere "Hold nordbyen ren", hvor 23 frivillige mødtes fra morgenstunden ved Nordbohuset. Efter et rundstykke og en lille skarp var det af sted på affaldsjagt på den smukke forårssøndag.

De store mængder affald ødelagde ikke humøret, for der var flere ting at glæde sig over.

- Vi plejer nok at være syv-otte deltagere, men der er kommet mange flere i år. De fem grundejerforeninger er begyndt at samarbejde mere i nordbyen, og vi er begyndt at kalde os Fredericia N, lød det med et smil fra Finn Jensen.

Det naturlige samlingspunkt er Nordbo Huset, og der er cirka 650 husstande i området, der afgrænses af Carl Blochs Vej, Heerupsvej og Treldevej.

Med det ekstra mandskab blev territoriet udvidet, så man nåede helt over til Shell. Her sluttede Fredericia Dagblad sig til ægteparret Bodil og Torsten Jensen, som var med til at samle affald.

- Vi vil gerne være med til, at det ser pænere ud. Vi bliver sure, når folk smider ting ud ad vindet. Jeg synes, det er uforskammet, sagde Bodil Jensen.

Ægtemanden samlede en tom coladåse op fra vejbanen ud for Shell.

- Vi har altid en affaldspose liggende i bilen, så hvis vi ser noget affald, samler vi det op og tager det med hjem. Det betyder ikke så meget. Vi har affaldssortering derhjemme, så det kommer bare med på genbrug, sagde Torsten Jensen.