Selv om han blot er at finde på en lejeaftale, som udløber til sommer, håber Helsingør-træner Christian Lønstrup, at klubben beholder den 22-årige brasilianer Felipe Tontini, der er lejet i den brasilianske storklub Gremio.

- Jeg tror, at vi prøver at beholde ham efter sommer. Udgangspunktet er, at vi arbejder på at forlænge med ham. Det afhænger også af, om vi bliver oppe eller rykker ned, siger Christian Lønstrup.

Selv om Felipe Tontini ikke spillede nogen prangende kamp, da Helsingør søndag spillede 0-0 hjemme mod Silkeborg i Alka Superligaen, tror Christian Lønstrup på, at offensivspilleren kun bliver bedre med tiden.

- Han er et ekstremt stort talent, som kan blive en profil i Superligaen, når han får bedre relationer til sine medspillere. Han har vist den sidste halvanden måned, at der er substans i det, han laver.

- Han har en finurlig fornemmelse for sine rum hele tiden. Der skal ikke mange mand-mand-dueller til i feltet, før han finder løsninger, siger Christian Lønstrup.

Felipe Tontini ankom til Helsingør i slutningen af januar, og indtil videre har han spillet syv kampe i Alka Superligaen med to mål og et enkelt oplæg til følge.

Han er ikke den eneste brasilianer i Helsingør-truppen. Også Douglas og Matheus Leiria kommer fra det samba-dansende land, og de tre brasilianere har en stor stjerne hos Helsingør-træneren.

- Det er interessant på godt og ondt. De skal vænne sig til tingene, og det tager tid. Vi skal bare være lidt tålmodige. En af de grunde til, at vi har rykket os som hold, er netop på grund af de tre, siger Christian Lønstrup