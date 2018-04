Personer i alle aldre mødte søndag morgen op for at samle skrald i landsbyen Rønninge.

- Jeg prøvede så at reklamere lidt med, at vi lavede den her affaldsindsamling, og så er det heldigvis kommet flere til efterfølgende.

Børnene i Rønninge var allerede begyndt at samle skrald, inden de havde forladt den parkeringsplads, der var mødestedet fra morgenstunden. Der var folk i alle aldre, der var klar til at samle ind.

Iklædt gule veste og udstyret store skraldesække og affaldstænger begav 23 lokalfolk fra Rønninge sig ud i landsbyen for at samle skrald klokken 09.00 søndag morgen.

Arnold Hjære Jensen satte ikke spørgsmålstegn ved, at det gør noget for Rønninges beboere, når der ryddes affald.

- Det skaber nogle ejerskabsfornemmelser over vores by, fortæller han og uddyber, at han håber, fremtidige beboere i Rønninge også vil være med til at holde byen ren og pæn.

- Det er lidt ærgerligt at køre ind i Rønninge, og så hænger der en plastikpose på byskiltet. Det kan godt sætte nogle tanker i gang.

Beboerne i Rønninge samlede sidste år næsten 40 kilo skrald, men det var ikke målet i år.

- Målet er jo, at der ikke skal samles skrald, fortæller Arnold Hjære Jensen med et træk på skuldrene med en hentydning til, at naturen helst skal holdes ren.

- Men vi samler skrald hvert år, så længe nogle gider at være med, fortsætter Arnold Hjære Jensen, mens solen skinner ned over parkeringspladsen.

Efter skraldet var samlet sammen, blev det sorteret, så det kunne ende på affaldspladsen. Affaldssamlerne kunne efterfølgende nyde en sodavand i forårssolen i midten af den skraldefri landsby.

I alt fik landsbyboerne i Rønninge samlet 35,5 kilo skrald og næsten 100 dåser.