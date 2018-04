Søndersø: Seniorhuset Mødestedet i Søndersø er ved middagstid søndag fyldt til randen med 88 snakkelystne ældre, der er mødt op til fællesspisning og livemusik fra 'The Svensons'. En af dem er Erna Christensen fra Søndersø:

- Det er så dejligt, at der sker noget, for det gør der sjældent, hvortil hendes sidemand Meta Hansen fra Uggerslev siger:

- Og der sidder altså mange enlige rundt omkring, så det her er vigtigt.

“ Det er vigtigt, at de ældre kan samles et sted og få noget social samvær. For nogle er ensomme og kan have svært ved at få en søndag eftermiddag til at gå. Inge Strange, en af de frivillige initiativtagere til søndagscaféerne

Søndagscaféerne blev lukket ned af bestyrelsen i Frivilligcenter Nordfyn i januar, men nu har syv frivillige besluttet sig for at få dem op at stå igen sammen med Røde Kors i Søndersø.

- Vi har allieret os med Røde Kors, og de tog rigtig pænt imod os. For den aktivitet passer også godt til dem. Så vi hjælper hinanden, fortæller Mogens Skov.

Søndagscaféernes genopståen kan en af de frivillige, Inge Strange, slet ikke få armene ned over:

- Det er vigtigt, at de ældre kan få noget social samvær. For nogle er ensomme og kan have svært ved at få en søndag eftermiddag til at gå.

Idéen med søndagscaféerne er netop at modvirke ensomhed hos den ældre. Derfor er den første søndagscafé i sin nye form blevet placeret den 22. april, fordi de dermed tager hul på Danmarks officielle spis-sammen-uge, hvor danskere spiser sammen mod ensomhed. Ved at lave et "Danmark Spise Sammen"-arrangement har de frivillige søgt og fået et tilskud fra Nordea-fonden på 10.000 kroner.

I fremtiden kommer søndagscaféerne til at foregå i Seniorhuset Mødestedet Søndersø den sidste søndag i hver måned - og alle fra hele Nordfyn er inviteret. Det kommer til at koste 60 kroner for at deltage, men så er der også fællesspisning, og tovholder Mogens Skov håber på, at de kan få musik til arrangementerne.

Den næste søndagscafé bliver den 27. maj.