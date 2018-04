Nyborg Slot: Slotsprojektet har skam mange kritikere

Lokaldebat

Lokaldebat: Avisen bragte 16. april en kommentar om planerne for Nyborg Slot og den kritik, der over de seneste uger langt om længe er blusset op, og som bl.a. vores forening Nyborg Slots Venner har været med til at give ørenlyd.

Kritikken er berettiget og har flere gode pointer, skriver journalist Mogens Rasmussen. Han mener dog, at den "virker utroværdig", fordi den er "for sent ude", og derfor skal man blot klø på med spoleringen af Nyborg Slots historiske anlæg.

Lad os starte med at indvende, at ingen berettiget kritik er for sen. Vi har alle en moralsk forpligtelse til at sige fra, når noget byder os imod. Vi er kommet på banen, akkurat så snart vi blev klar over, hvor vidt man var gået og nået. Planerne for Nyborg Slot er lagt, men tegningerne er overraskende nok ikke færdige, de fornødne tilladelser er langt fra på plads, og opgaven har ikke været i licitation. Så hvor hurtigt man end gerne ville i gang, kan man ikke bare trykke på knappen, så "store entreprenørmaskiner kan invadere slotsholmen", som Rasmussen ønsker det. Derfor er det heller ikke for sent.

Nyborg Slots Venner har på få uger fået 900 følgere på Facebook, og knap 300 har meldt sig ind på nyborgslotsvenner.dk og tilkendegivet deres tro på en bedre løsning for Nyborg. Vi kommer fra hele Danmark, vi er lægpersoner og eksperter, vi er pensionister, studerende og børneforældre, vi stemmer rødt, blåt og midt for. Fælles er, at vi alle føler en udtalt forargelse over, at man vil gå så hårdhændet til værks over for vores historie, som man vil i Nyborg.

Rasmussen skriver, at kritikken kommer fra "nationalt- og konservativt sindede mennesker fra København". Det er hermed korrigeret.

Vi har over de sidste uger modtaget henvendelser fra 86 nyborgensere, der er lige dele fortvivlede, ulykkelige og afmægtige ved udsigten til at miste slottet, som de kender det. De har ikke følt, at det nyttede at sige fra. Vi skriver tilbage til alle dem, der henvender sig, og vi har gjort os umage for at tale med dem allesammen og høre deres historie. Flere sender billeder af deres smukke udsigt, der for evigt vil blive ændret, de fortæller historier om slottet og byen, som er deres, og de kan undrende berette om væsentligt mindre indgreb, der ikke er blevet tilladt i Nyborg med henvisning til netop fortidsmindefredningen. Det havde været interessant for debatten, hvis også disse menneskers historie og undren havde fået plads i Fyens Stiftstidendes spalter.

Udover tilslutningen i Nyborg har vi medlemmer så sydligt som Tønder og Maribo og så nordligt som i Skagen og Sæby, og sågar et medlem i Norge og to i Sverige. Vi erklærer vores kærlighed til Nyborg, og vi brænder for sagen, men københavneri kan man ikke anklage os for.

Det er prisværdigt, at også journalister blander sig i debatten, men når Rasmussen kan se det fornuftige i den kritik, han selv kalder "for sent ude", hvorfor har han - og andre -, som kendte til sagen, så ikke fremsat den eller givet spalteplads til den noget før? En avis' fornemmeste opgave må være at afdække stemningen i den by, den rapporterer fra, og ikke blot agere talerør for magten, som altid vil have en stemme.