Svendborg var for en stund tilbage på Høje Bøge Stadion, og det blev til et absolut godkendt gensyn for rækkens etter, der foran godt 350 tilskuere sikrede sig en sejr på 2-1 over lokalrivalerne fra Tved.

Det var dog som før et tæt lokalopgør, der udspillede sig i de idylliske rammer. Hjemmeholdet kom ellers planmæssigt i front med 2-0 på scoringer af Magnus Schou og Simon Basler, men en reducering af Martin Pedersen skabte fornyet spænding om udfaldet. Men selvom Tved pressede på mod slutningen af opgøret, så endte de tre point og håneretten hos Svendborg.

- De her lokalopgør har deres helt eget liv, så jeg er super tilfreds og lettet over, at vi vinder i dag, lød det efter lokaldysten fra Svendborgs træner, Jesper Jensen.(Due)