Man skulle hele 79 minutter ind i Krarup/Espes hjemmekamp mod KRFC før en forbandelse blev brudt, for af de syv kampe som holdet har spillet i Espe i denne turnering, blev Nikolaj Franchs mål til 1-0 måske starten på en bedre hjemmebanestatistik håber træner, Leif Rasmussen der følte en ekstra stor lettelse da kampen blev fløjtet af mens der stor 1-0 på måltavlen.

Det er en kæmpe forløsning for hele truppen, for det har længe siddet i baghovederne på os alle at en hjemmesejr åbenbart var utopi for os, men nu skinner vi om kap med forårssolen, og er fuld af fortrøstning for resten af sæsonen, sagde træneren kort efter kampen, som han betegnede som en af de bedre, men underholdning, og som han understreger - "Det helt rigtige resultat"! (hol)