Allesø fik en snæver sejr i KFUM og holdt dermed fast i toppen af tabellen.

Værterne startede ellers bedst med en tidlig scoring, men generelt var spillet nervøst fra begge sider. Allesø fik udlignet midtvej i 1. halvleg, og efter pausen scorede de det afgørende mål.

- Det var dejligt med en sejr. Vi var dog under pres i slutfasen, hvor KFUM lagde et godt pres og havde mulighederne for at udligne. KFUM nåede også at få tre gule kort, og det var nok med til at vi havde bolden mest, uden at vi dog fik skabt ret meget, sagde Allesø-træner Daniel Piwodda. (lund)