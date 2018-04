Der var liv og glade dage på banen da FC Broby tog imod Dalum, og selv solen var i hopla under hele den underholdende kamp, som bør på godt og hurtigt spil fra begge hold, så manglen af scoringer betød mindre, andet end på stillingen i tabellen.

Naturligvis var der tale om et meget lige opgør, hvor det unge hjemmehold, ikke tillod de drevne og dygtige spillere fra Dalum det store spillerum undervejs, for FC Broby spillede rigtig godt, men manglede bare lige at få scoret et mål og tre point!

Mod slutningen af kampen begyndte Dalum at få travlt, og satte en offensiv ind, som dog blev pure afvist af værterne, der fornuftigt fik afværget faren, og set i lyset af kampens forløb havde FC Broby nok fortjent mere end det ene point mod den stærke modstander. (hol)