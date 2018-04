Alf Banke har været juridisk konsulent i Odense Kommune i 13 år og med til at træffe et hav af afgørelser om fleksjob, førtidspension og sygedagpenge. Nu er han sprunget over på den anden side af skrivebordet. Sagsbehandlingen er blevet for ringe, siger han.

Mennesker, der kæmper for at få et fleksjob, en førtidspension eller har problemer med deres sygedagpenge, kan se frem til at få hjælp fra en uventet kant.

Den mangeårige juridiske konsulent i Odense Kommune, 59-årige Alf Banke, har nemlig sagt op med udgangen af 2017 og tilbyder nu sin hjælp til folk, der føler, de sidder fast i systemet. Det gør han sammen med sin partner, 30-årige Anders Sandvig, i firmaet "Din jurist":

- Vi tilbyder hjælp til folk, der på en eller anden måde føler sig dårligt behandlet. Vi skal have 1500 kroner for at hente sagens akter og gå dem igennem, og min erfaring er, at de penge er givet godt ud, fordi det giver folk ro i sindet at få en jurists ord for, om kommunen har gjort, som den skulle eller ej. Der sidder rigtig mange rundt omkring og føler sig snydt, og mange af dem er også blevet snydt. Men der sidder heldigvis også mange, der har fået den sagsbehandling, de har krav på. Og det er rart at få vished for, at tingene er, som de skal være. Det vigtigste for folk er at finde ud af, om de er blevet snydt eller ej, siger Alf Banke, hvis speciale netop er socialret.

Han mener ikke, at springet "til den anden side" er så stort, som nogen måske vil mene:

- For mig er skiftet ikke så stort, for mens jeg var ansat i kommunen, var et af mine største ønsker at lave en retfærdig behandling. Nogle enkelte er blevet sure på mig undervejs, men efter min opfattelse er det fordi, de ikke havde ret. Og jeg vil sige det samme til dem, når jeg sidder omme på den anden side, for i sidste ende er det domstolene, der bestemmer. Og der er ingen grund til at føre en sag, som du ved, du taber. Jeg har efterhånden så meget erfaring, at jeg vurderer, om der er en mulighed for at vinde, siger Alf Banke.