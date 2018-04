En ny dom fra landsretten ser ud til at ændre domstolenes praksis med at tildele erstatning til borgere, som ikke er blevet behandlet ordentligt i det kommunale system.

I februar i år blev Viborg Kommune således dømt til at betale en erstatning på 740.000 kroner til en kvinde, som ikke var blevet arbejdsprøvet inden for de 39 uger, der oprindeligt var sat af til det. I stedet havde jobcentret lukket sagen, for så et par år senere at visitere hende til et fleksjob - uden en arbejdsprøvning.

Kommunen, der ellers havde vundet sagen i byretten, blev dømt til at betale det indtægtstab, kvinden havde haft i de år, der var gået, fordi retten vurderede, at man havde lavet fejl i sagsbehandlingen.

Går man flere år tilbage, blev Odense Kommune frikendt i en sag med en kvinde, der havde været i systemet i ni år uden at få en afklaring på, om hun skulle have førtidspension eller et fleksjob. Her mente landsretten, at en stor offentlig myndighed som Odense Kommune skulle have ret til at planlægge sit arbejde, så det passede - så måtte borgerne vente. Og da der ikke som sådan havde været store huller i sagsbehandlingen, var der ikke noget at komme efter, mente retten.

- Men nu har landsretten sendt et signal, hvor man siger: I er godt nok kommune, men I er underlagt de samme erstatningsregler som alle andre. Og hvis I ikke kan nå det inden for den normale tid, må I ansætte nogle flere. Ellers koster det, siger jurist Alf Banke.

Han har tidligere været juridisk konsulent for Odense Kommune i godt 13 år, men har sagt op og hjælper nu via firmaet "Din jurist" borgere, der sidder fast i systemet.