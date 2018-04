Hvor kommunen i 2016 fik omgjort 41 ud af 100 afgørelser, er det tal faldet til 31 ud af 100 afgørelser i 2017, viser Socialministeriets oversigt over udviklingen. Dermed falder Odense ned under landsgennemsnittet, som er på 37 ud af 100 sager.

Odense Kommune har umiddelbart forbedret sig, når borgere klager over afgørelser i socialsager, og det gælder om at få ret i Ankestyrelsen.

Den afgørelse fik omkring 80 personer, der administrativt hører under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, til at klage til Ankestyrelse, og alle tabte.

Ankestyrelsen slog fast, at den hidtidige tolkning - at de tre typer allergi/intolerans blev opfattet som en "medfødt lidelse" - var forkert. Og derfor faldt tilskuddet væk.

Den store stigning i antallet af klager skyldes især én principafgørelse fra Ankestyrelsen angående paragraf 100 - dækning af nødvendige merudgifter - der betød, at personer med glutenallergi, laktoseintolerans eller fødevareallergi ikke længere var berettiget til at få dækket ekstraudgifter til deres særlige diæter.

Når en afgørelse omgøres, kan den enten blive hjemvist, ændret eller ophævet. I Odenses tilfælde bliver lagt de fleste sager hjemvist.

Det sker, hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan hente dem. Det betyder, at forvaltningen skal genoptage sagen og afgøre den på ny - uden at det dog på nogen måde garanterer, at man kommer frem til en anderledes afgørelse. Hjemvisning af sager skete 62 gange i 2016 og 78 gange i 2017.

Ændres eller ophæves en afgørelse, har Ankestyrelsen været uenig i afgørelsen. Det er sket henholdsvis 23 gange (2016) og 19 gange (2017).