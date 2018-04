Nyborg scorer mål på samlebånd i øjeblikket, og dagens modstander gjorde det for nemt for østfynboernes angribere. Totalt umarkerede kantspillere kom gang på gang komme bag om forsvaret og slog indlæg på stribe, og havde præcisionen ikke været en mangelvare i mange af dem, var sejren blevet tocifret. Fire mål før pausen var for magert et udbytte, og alt for mange angreb løb efter pausen ud i sandet, og en blottelse af de store i eget forsvar gav Egebjerg det trøstende mål kort før tid. (JOSC)